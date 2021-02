HOMEM É AUTUADO POR EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA EM ITAPORANGA D’AJUDA

19/02/21 - 06:00:50

O Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) autuou um homem por extração ilegal de areia no leito do Rio Vaza Barris, no município de Itaporanga D’Ajuda. Em conversa com os policiais, o infrator informou que utiliza essa prática como meio de subsistência e que semanalmente chega a retirar e vender duas caçambas do material.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma possível retirada de areia no Povoado Água Bonita. Ao chegar no local, a guarnição flagrou um homem de 38 anos fazendo a retirada de forma manual, de “areia grossa”, um tipo de areia utilizada na construção civil e bastante valorizada nas casas de material de construção.

Diante da ausência de licença ambiental para exercer este tipo de atividade, o homem assinou um termo circunstanciado e irá responder no Juizado Especial Criminal de Itaporanga D’Ajuda por crime ambiental previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Fonte e foto: SSP/SE