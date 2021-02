Máscara de proteção: tecido ou profissional? Veja recomendações

19/02/21 - 07:32:08

Com o crescimento de casos de internação no estado e superlotação de UTI e de enfermaria lotados em Sergipe, os cuidados de biossegurança se fazem ainda mais necessários no dia a dia. Máscara facial, higienização das mãos, uso de álcool 70, distanciamento social devem fazer parte da rotina seja em ambiente profissional, escolar ou de lazer.

Obrigatória em ambientes externos, a máscara facial pode ser de pano ou profissional (cirúrgica). A doutora em Saúde e Ambiente e responsável pela Biossegurança da Universidade Tiradentes, Adriana Guimarães, explica as recomendações e o porquê as máscaras de tricô não são aconselhadas.

“A máscara de proteção pode ser de tecido, de preferência de algodão, cirúrgica, N-95. A máscara de tricô não serve para proteção de covid-19 porque a trama não protege totalmente. A pandemia não acabou, portanto, é preciso respeitar o distanciamento social nas filas, nos ambientes públicos, nas escadas”.

Tipos de máscaras

As máscaras faciais podem ser feitas de tecido, de forma caseira ou não, e as máscaras profissionais, testadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária. Para fazer a máscara de tecido, a recomendação é tecido triplo.

“Quem fizer a máscara em casa, precisa ficar atento ao tipo de tecido e às camadas. Tudo que foi prescrito pela OMS deve ser mantido até segunda ordem”, diz.

Uma forma de saber se a máscara caseira é eficiente ou não é observar a máscara contra a luz: se for possível enxergar do outro lado através da malha, é melhor trocar o artefato.

O outro teste pode ser feito com uma vela acesa: se, ao assoprar, a vela apagar, é preciso trocar a máscara porque ela já perdeu a capacidade de filtração.

Manuseio correto

Para usar regularmente as máscaras protetoras é necessário cuidado no manuseamento e uso para evitar exposição à covid-19.

O manuseio deve ser feito apenas pelos elásticos ou atilhos. Após retirar do rosto, o próprio usuário deve, no caso de máscara de tecido, lavar de imediato com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos para higienização total.

