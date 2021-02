‘O SUS DEVE SER FORTALECIDO NO ESTADO JUNTO COM OS MUNICÍPIOS’, DIZ MÉRCIA

19/02/21 - 14:57:54

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, participou na manhã desta sexta-feira, 19, de reunião com prefeitos e secretários municipais de saúde da Região Sul e Centro Sul do estado. O encontro aconteceu na sede da Secretaria da Juventude e do Desporto de Estância e teve como objetivo fortalecer o diálogo entre as gestões estadual e municipais. A reunião também contou com a presença do Presidente da Câmara Legislativa de Estância, o Vereador Misael Dantas. Participaram prefeitos e secretários de 9 dos 10 municípios que integram a Regional de Estância.

A secretária de saúde Mércia Feitosa enalteceu a iniciativa de os prefeitos se reunirem mensalmente para tratarem de assuntos comuns a todos e fez questão de salientar que ali estava para ouvi-los, entender as suas necessidades e dialogar sobre como a Secretaria de Estado da Saúde poderia ampliar o apoio às gestões. “Queremos que o SUS em Sergipe seja fortalecido e que os serviços sejam de qualidade, ao mesmo tempo em que incentivamos os municípios a consolidarem os territórios e as regiões no que tange à saúde pública porque nós andamos lado a lado com os municípios”, disse a secretária.

Um dos assuntos da reunião foi a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. A secretária Mércia Feitosa informou que, segundo calendário do Ministério da Saúde, até março todas as pessoas com 60 anos ou mais terão recebido a primeira dose da vacina. Ela enfatizou a importância de os municípios conseguirem um alto percentual de imunização de idosos e, mais adiante das demais faixas etárias para que Sergipe chegue à imunização de rebanho, dessa forma também protegendo as pessoas mais jovens, que não estão nos grupos prioritários de vacinação.

O anfitrião do encontro, o prefeito de Estância, Gilson Andrade, manifestou satisfação quando a secretária Mércia Feitosa informou que, após a pandemia, irá manter os 10 leitos de UTI no Hospital Regional Jessé Fontes. “A notícia nos deixa feliz porque sabemos que a população continuará a ser assistida nas necessidades de alta complexidade aqui mesmo na nossa região”, declarou o prefeito, lembrando que antes da pandemia o Hospital Regional não possuía leitos de UTI. Foram instalados 20 para atender as demandas da pandemia.

O prefeito ainda destacou as pautas em comum dos municípios que precisam ser discutidas em conjunto. “”Estou muito satisfeito com a realização desse importante encontro com os prefeitos da região sul e da nossa secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa. Todos nós temos pautas comum, em especial no que tange a área da saúde. Além de fortalecer a nossa região, o encontro serviu para reforçar os pedidos de ampliação da oferta de serviços. Só tenho a agradecer a todos pela presença, e que juntos possamos encontrar soluções para atender as demandas da população dos nossos municípios.”, disse o prefeito Gilson Andrade.

O prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento Santos, destacou a confiança que os gestores municipais sentem em relação à secretária da saúde. “Ficamos felizes quando nos sentimos representados. Sentimos isso em relação à senhora”, declarou o chefe do Executivo.

O encontro contou com a presença do Prefeito de Santa Luzia, Adauto Amor; Prefeito de Indiaroba, Adnaldo Nascimento; Prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade; Prefeito de Itabaianinha Danilo Carvalho; Prefeita de Pedrinhas, Francicleide Lima; e secretários da saúde dos demais municípios que compõem a regional sul de Estância.

Foto: Júlio César e Rasiel Calazans

SES