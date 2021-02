Prefeitos fazem apelo à senadora Maria do Carmo para que dispute a reeleição em 2022

19/02/21 - 17:59:36

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou nesta sexta-feira (19) de reunião do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (Conivales), com o objetivo de tratar com os prefeito da região das necessidades dos municípios que integram o Consórcio e das necessidades mais imediatas, principalmente na área da Saúde.

A reunião foi realizada na sede da Codevasf, em Propriá, e contou com a participação do presidente do órgão, ex-deputado César Mandarino, além de um grande número de prefeitos da região e de outras cidades da região Norte que hoje integram o Consórcio.

Durante a reunião do consórcio houve um momento que se tratou de política. O ex-prefeito da cidade de São Francisco, Ailton Nascimento (MDB) – hoje marido da atual prefeita Alba de Ailton (MDB) – dirigiu-se a D. Maria e disse-lhe que achava importante a sua candidatura à reeleição, em razão do trabalho que a senadora realiza para os município do Baixo São Francisco.

Logo após, o presidente de Amparo do São Francisco, Franklin Freire (PSC) fortaleceu o que disse Ailton Nascimento e insistiu no pedido para que a senadora Maria do Carmo disputasse a reeleição no pleito de 2022, porque ela fortalecia os municípios da região, lembrando que D. Maria é da cidade de Cedro de São João, que integra a região do Baixo São Francisco.

A senadora Maria do Carmo alegou questão de idade para disputar a continuidade do mandato, o tempo que já ocupa a cadeira no Senado e a vontade de se dedicar mais à família. Apesar dessa posição, a senadora não revelou se tentaria ou não a reeleição.

Franklin Freire voltou a falar sobre a reeleição de Maria do Carmo e disse que a região do Baixo São Francisco fica se perguntando, com ficará os municípios em caso da senadora não voltar a se candidatar e deixar o mandato. “Maria é a mãe dos sergipanos, pelo que faz pelo Estado”, disse o prefeito, relatando uma série de benefícios que ela conseguiu – e ainda consegue – para várias cidades, que poderão ficar desamparadas sem ela no Congresso.

Franklin Freire foi aplaudido por todos os participantes da reunião do consórcio, que se mostraram interessados por uma candidatura ao Senado, o que ainda não está definida.