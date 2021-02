Prefeitura do município de Laranjeiras firma parceria com IPHAN/SE

19/02/21 - 16:53:12

A Prefeitura de Laranjeiras vem buscando desde o início da gestão parcerias com todas as esferas governamentais no intuito de captar recursos e investimentos em todas as áreas. A mais nova está sendo com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), tendo em vista que todo o centro histórico do município é tombado e a nova gestão municipal quer manter preservados os museus, as igrejas, calçamentos, entre outros. Dessa maneira, será possível desenvolver Laranjeiras de forma sustentável e em harmonia com as reais necessidades da população.

Em reuniões e visita técnica realizadas com o presidente do IPHAN, Diego Amarante Santos Passos, o prefeito José de Araújo (Juca) e a equipe de secretários do município estão empenhados para desenvolver esta parceria de sucesso. O primeiro passo já foi dado e o escritório do Instituto será reinstalado em Laranjeiras. Juntos, o prefeito, os secretários e o presidente do órgão, estão buscando o espaço, para que isso ocorra o mais rápido possível.

“Vamos retomar todos os trabalhos de infraestrutura no Centro Histórico de Laranjeiras, mas precisamos de uma parceria com o IPHAN em todas as intervenções a serem realizadas, a exemplo de revitalização do calçamento, iluminação pública, esgotamento sanitário e modernização dos prédios tombados. Portanto, nada melhor do que essa parceria. Queremos uma cidade funcional, mas também que possamos valorizar e preservar todo o patrimônio material e imaterial”, disse Juca.

Juca destacou ainda que, com a valorização e preservação do patrimônio é possível alavancar a política de desenvolvimento do Turismo e da Cultura, para que os laranjeirenses estejam inseridos no projeto de desenvolvimento. “Queremos retomar e executar os projetos de recuperação dos prédios públicos, voltar as atividades da oficina-escola, revitalizar a orla do Rio Cotinguiba e valorizar o nosso patrimônio imaterial, como a feira-livre, a renda-irlandesa, as manifestações culturais, entre outras coisas importantes. Por isso, peço o empenho da minha equipe, que sempre se mostrou competente e sei que não medir esforços”, acrescentou o prefeito.

ASCOM PML.