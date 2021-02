Ribeirópolis: prefeito e secretária da saúde relatam desafios da gestão em entrevista

O prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL), juntamente com a secretária da saúde Irene Portela concederam entrevista na tarde desta sexta-feira, 19, à Rádio Educadora de Frei Paulo. Na oportunidade foram abordados temas como desafios e prioridade da gestão, como também o plano de vacinação contra a covid-19.

A entrevista foi conduzida pelo radialista Gilson de Oliveira, que abordou um dos principais problemas e metas para um gestor de um município pequeno como o de Ribeirópolis, que é justamente conseguir realizar o pagamento dos salários dos servidores na data prevista, e quanto a essa questão, o prefeito Rogério Sobral comentou quais foram suas ações para que o pagamento aconteça em dia.

“Eu juntamente com toda a minha equipe tivemos de nos programar e negociar com os sindicatos a melhor forma possível de resolver esta pendência. Quanto aos professores estarei em negociação com a classe para que o restante venha a ser pago o quanto antes”, pontuou Rogério.

A enfermeira e secretária de saúde do município de Ribeirópolis, Irene Portela, também participou da entrevista para esclarecer alguns pontos sobre a questão da vacinação contra a covid-19, que de acordo com ela, o planejamento estratégico para direcionar as doses das vacinas ao público-alvo correto é realizado pelo ministério da saúde.

“Seguindo as ordens do ministério de forma ética e profissional, eu e minha equipe buscamos saber e identificar a localização do público, faixa-etária e aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente da pandemia para que todos pudessem tomar a vacina”, pontuou a secretária de saúde.

Irene ainda utilizou o momento para explicar sobre como foi feito o planejamento da primeira e segunda dose, e se prontifica a esclarecer quaisquer dúvidas sobre a vacina quanto aos sintomas e diagnósticos.

“A prioridade da primeira dose era para o público acima de 90 anos, depois os acima de 80 anos e aos profissionais de saúde. Já nesta segunda fase vamos vacinar também àqueles que estão também diretamente em contato com povo, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, personal de academias etc”, finalizou Irene.

Por Ascom Prefeitura Municipal de Ribeirópolis