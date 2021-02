Sergas transfere estações de medição de Gás para base construída junto à FAFEN/SE

19/02/21 - 17:09:52

Nesta segunda-feira (15), a Sergas realizou a movimentação das duas estações de medição que estavam no seu pátio para a base que está sendo construída junto à planta industrial da Unigel Agro SE, antiga Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (FAFEN/SE), localizada no município de Laranjeiras. Essa operação é de grande importância para todo o processo de movimentação do Gás Natural Canalizado que será realizado pela distribuidora sergipana e que alimentará todo o processo industrial da nova empresa arrendatária do parque fabril da antiga FAFEN/SE.

O diretor presidente da Sergas Valmor Barbosa informa que “são duas estações que foram transportadas por carretas para a base em Laranjeiras, as quais irão fazer a transferência do gás do gasoduto da TAG, para dentro do parque fabril da Unigel Agro SE”. Cada estação pesa cerca de seis toneladas, com vazão nominal de 1,6 milhão de m³/dia, podendo chegar até 1,8 milhão de m³/dia. “As estações contém ainda medidores ultrassônicos e diâmetro nominal de oito polegadas”, completa Valmor Barbosa.

Segundo o gerente de engenharia da Sergas, engº Gustavo Cruz as estações serão instaladas em linha, tendo uma delas a função de medição de fronteira, ou seja, fazendo o comparativo entre a medição da vazão do gás que sai da tubulação da TAG, para a estação da Sergas. “A segunda estação fará a medição do gás movimentado pela Sergas para a planta da Unigel Agro SE. Além das duas estações, será instalado um cromatógrafo e todo um sistema de telemetria de última geração. É importante frisar que o gás que será movimentado pela Sergas para o pátio industrial da Unigel, não será odorado devido a utilidade que será dado dentro do processo industrial, onde será transformado em amônia e ureia”, explica.

Para o engenheiro civil da Sergas, Victor Barbosa, o investimento da Companhia para atender à Unigel é muito importante, uma vez que foi necessário realizar obras de construção civil para implantação das estações de medição. “O atendimento à Unigel Agro SE só será possível graças a esta obra e o prazo previsto para o encerramento dessa fase é até o final de fevereiro”, esclarece Victor. O investimento da Sergas para atender a Unigel Agro SE gira em torno de R$2.780.000,00.

Segurança

Toda obra realizada pela Sergas preza pela segurança, e nesta, envolvendo a TAG/TRANSPETRO e a Unigel Agro SE, não está sendo diferente. As atividades operacionais que são realizadas pela Sergas, passam por avaliação dos riscos inerentes às atividades, propondo e executando todas as ações mitigadoras, com intuito de evitar qualquer tipo de acidente. Este procedimento é padrão, onde existe a busca pela excelência na segurança dos seus colaboradores, qualidade dos serviços executados, assim como a preocupação com o meio ambiente.

Fonte e foto assessoria