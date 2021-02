SETRANSP DIZ QUE FURARAM PNEUS DOS ÔNIBUS QUE ESTAVAM CIRCULANDO

19/02/21 - 11:37:56

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa todos os esforços e estão sendo movidos para que o serviço de transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana não seja ainda mais afetado nesta sexta-feira, 19, após a ação de manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju (Sinttra) impedindo a circulação de alguns ônibus.

Durante esta manhã, manifestante fecharam as Avenidas Barão de Maruim, Rio Branco, Adelia Franco, Terminal do Mercado e furaram pneus dos ônibus que estavam circulando no local. Contudo, apesar do serviço ter sido desfalcado com os veículos paralisados, as empresas de ônibus estão providenciando suporte com o uso da frota reserva e, neste momentos, as linhas do transporte público coletivo seguem circulando com bastante dificuldade.

O Setransp lamenta o prejuízo na interrupção do deslocamento dos passageiros e os danos causados à frota de ônibus, afetando toda a mobilidade urbana. As empresas de ônibus permanecem com o diálogo aberto com o Sinttra no intuito de buscar as melhores alternativas para as demandas dos rodoviários, do mesmo modo que tem priorizado mover todos os esforços para garantir a manutenção dos postos de trabalho.

Todavia, o Setransp afirma ainda que não existe nenhuma pendência junto à categoria, a data base da Convenção Coletiva é 1º de março, então essa manifestação, sem qualquer prévio aviso, não tem respaldo legal. Desta forma, o sindicato está avaliando a possibilidade de acionar judicialmente os responsáveis por esse transtorno causado à população.

O setor de transporte tem lidado com um grande déficit econômico há alguns anos, agravado pela pandemia da Covid-19. Só em 2020, o setor sofreu uma queda no número de passageiros de aproximadamente 45,9% resultando em uma perda de quase R$ 100 milhões. Somado a isso, ainda há o novo aumento nos custos do serviço com a alta do preço do diesel superior a 15%.

Fonte Setransp

