Correios entrega mais de 1 milhão de encomendas por dia no Carnaval

20/02/21 - 08:10:32

Este ano, muitos estados, por meio de decretos, suspenderam pontos facultativos e feriados de carnaval de forma preventiva, no contexto da pandemia da Covid-19. Desta forma, os Correios também permaneceram prestando serviços essenciais à população e mantiveram suas operações nos dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e terça-feira) em unidades operacionais e agências de todo o país, assegurando a chegada de encomendas aos lares brasileiros.

Na segunda-feira (15), foram distribuídas mais de 1,2 milhão de encomendas, enquanto na terça-feira (16), esse número chegou a 1,1 milhão. Com essa performance, a estatal manteve a qualidade operacional no mesmo nível de dias normais.

Responsáveis pela entrega anual de bilhões de objetos postais em todos os cantos do Brasil, os Correios têm sido fundamentais para manter os negócios de muitas empresas ao longo de todo o período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A estatal se mantém firme no propósito de entregar um serviço de qualidade à população, neste momento de incremento no comércio eletrônico.

Assessoria de Imprensa

Superintendência de Sergipe