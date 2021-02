Em nota, o Setransp informa que o serviço de transporte teve 243 veículos vandalizados, mas está operando normalmente

20/02/21 - 10:10:25

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que o serviço de transporte público coletivo neste sábado, 20, está operando normalmente na capital e na região metropolitana. Entretanto, os atos de vandalismo aos ônibus que ocorreram durante o dia de ontem geraram um prejuízo à mobilidade urbana de 243 ônibus vandalizados, correspondendo a 56,25% da frota operante.

Os veículos vandalizados foram recolhidos para as garagens e estão sendo recuperados. Conforme decisão de ontem do Tribunal Regional do Trabalho, os rodoviários estão proibidos de realizar paralisação total do transporte na capital, sendo obrigados prestar o serviço com no mínimo 70% da operação. O Setransp volta a recriminar os danos à frota do serviço de transporte e, principalmente, os transtornos causados pelos manifestantes à população.

Da assessoria