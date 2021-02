Prefeitura de Aracaju inicia imunização dos profissionais de Odontologia

20/02/21 - 07:58:06

A Prefeitura de Aracaju deu início, nesta sexta-feira, 19, à vacinação dos profissionais de Odontologia. A oferta das doses à categoria, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, faz parte do Plano Municipal de Imunização, coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que prioriza a ordem dos profissionais vacinados de acordo com a exposição ao vírus e risco de contaminação.

Além dos profissionais dentistas, as demais categorias que já estavam recebendo as doses continuam sendo acolhidas e vacinadas pelas equipes da SMS diariamente. Até o momento, dos 16.494 vacinados, 14.278 são profissionais da saúde.

Greice Almeida foi uma das profissionais da odontologia imunizadas nesta sexta e diz que ficou muito feliz pelo momento. “Essa vacinação é extremamente importante e dá dignidade ao nosso trabalho. Estamos passando por um período difícil, precisamos nos adaptar, mas a vacina garante a segurança que nos faltava para não deixamos de prestar nosso serviço, que é tão essencial à população”, avalia a cirurgiã-dentista.

Opinião compartilhada pela colega de ofício, Rosana Andrade. “Esse é um momento ímpar para quem é militante do SUS. Essa vacina é uma vitória para nós, que estamos representando essa categoria, pois também somos linha de frente para a covid-19 e fazemos a diferença em hospitais, nas UTIs. Atendemos pessoas que estão envolvidas, dando assistência odontológica também de retaguarda à população. A proteção do profissional é, consequentemente, a proteção do paciente e o dia de hoje é nossa esperança de mudança para dias melhores”, elogia.

Transparência

Desde início da vacinação em Aracaju, a PMA está publicando todas as informações referentes ao andamento das aplicações das doses, como lista de vacinados, cronogramas semanais e o Plano Municipal de Imunização, que detalha todas as prioridades, separadas por fases e ordenadas em consonância com o Ministério da Saúde e Órgãos de Fiscalização, a exemplo do Ministério Público Estadual.

Balanço

Nesta primeira fase, para os profissionais de saúde e idosos institucionalizados, a SMS já imunizou 14.278 pessoas. Para a segunda imunização desse grupo, 8.453 doses da CoronaVac [vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech] estão sendo administradas, tendo 394 já sido aplicadas pela SMS nos idosos institucionalizados, seus cuidadores e na equipe de vacinadores da campanha.

As demais doses desse total investido na segunda aplicação da CoronaVac foram repassadas para os hospitais públicos e privados, que serão os responsáveis pela administração da segunda dose. À medida que finalizam a imunização, os estabelecimentos de saúde retornam à Rede de Frio com a lista devidamente assinada, comprovando que o quantitativo repassado foi aplicado.

Para esse trabalho, foram disponibilizados os quantitativos de vacinas compatíveis com a necessidade para a finalização do esquema de imunização de cada instituição, os insumos para aplicação, a planilha de identificação a ser preenchida e assinada pelo profissional da saúde e o termo de declaração e de compromisso elaborado pelo setor jurídico da SMS.

Fonte e foto assessoria