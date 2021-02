DEPUTADO LUCIANO BISPO DEFENDE PODERES HARMÔNICOS E INDEPENDENTES

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo, foi entrevistado, na manhã dessa sexta-feira (19), na Rádio Cultura de Aracaju, pelos jornalistas Jairo Alves de Almeida e Cláudio Leite, quando falou sobre diversos assuntos, do ponto de vista administrativo e político, mas deu ênfase que o sucesso de sua gestão se deve ao bom relacionamento que mantém com os colegas parlamentares e com os demais Poderes constituídos e órgãos de fiscalização e controle.

“Nós estamos na presidência da Casa dos Iguais, ou seja, na Assembleia todos os deputados estaduais têm o mesmo peso, a mesma capacidade e os mesmos direitos. Quem elege é o povo e nós temos servi-los. Tenho procurado manter uma relação bastante harmônica e amistosa com todos os Poderes, com o governo do Estado, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público. Somos independentes, mas procuramos construir essa boa relação sempre”, disse o presidente da Alese.

Transparência

Luciano Bispo explicou que a Casa Legislativa tem sido bastante atuante nas discussões que geram interesse ao Estado e ao povo sergipano, discutindo e votando matérias importantes. Ele também destacou o esforço de sua gestão para garantir mais transparência aos atos do Poder, inclusive investindo na contratação de profissionais da área de comunicação e em equipamentos.

“Quando iniciei a reformulação da TV Alese, alguns colegas estavam preocupados com o crescimento da oposição. Orientei-os a atuarem mais também! Investimos em pessoal e equipamentos. Hoje nossa meta é colocar antenas repetidoras da tv para que ela chegue em todo o Estado até o final deste ano. Também fizemos uma grande reforma física do prédio para receber bem o nosso povo e, até meados de março, teremos nosso plenário totalmente modernizado”, anunciou o presidente.

Sem Carnaval

Luciano Bispo reconheceu o esforço do governador Belivaldo Chagas (PSD) no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Ele chegou a citar que ninguém imaginaria o Brasil sem o seu Carnaval. “Muitos acham Belivaldo duro, mas ele é um homem leal e que, por conta da pandemia, teve sim que tomar decisões fortes. Quero aqui parabenizar o trabalho da Polícia Militar durante os últimos dias. Se o governo não agisse, amanhã estaríamos chorando com o colapso na Saúde, com dificuldades nos hospitais”.

Gestão estadual

O deputado seguiu reconhecendo a gestão do governador, exaltando a promessa de pagamento da folha dos servidores dentro do mês, já agora em fevereiro; o início da recuperação das rodovias estaduais; a construção do Hospital da Criança; e a reforma da Orla da Atalaia; além da duplicação da rede de água e reforma do CEASA de Itabaiana, que será entregue na próxima quarta-feira (24); e o andamento da rodovia que ligará os municípios de Itabaiana a Itaporanga d’Ajuda.

ICMS e Reformas

Durante a entrevista, Luciano Bispo foi questionado sobre os anúncios do presidente da República de isenção de impostos federais sobre os combustíveis, e maior controle sobre o ICMS dos Estados. O deputado externou sua preocupação dizendo que “que o presidente, em primeiro lugar, veja os impostos dele para não corrermos o risco de ver os Estados irem à falência! Esse é um tema que nos preocupa bastante”.

Por sua vez, Luciano Bispo reconheceu que era necessária a Reforma da Previdência, inclusive a feita pelo governador Belivaldo Chagas. “Este ano o déficit previdenciário seria superior a R$ 1,4 bi. Seria insustentável! Não me arrependo de ter votado a favor e tenho consciência que precisamos no País das Reformas Tributária e Administrativa, além da Reforma Política. Temos a maior carga de tributos e é preciso acabar com essa história de 300 partidos de aluguel”.

Eleições 2022

Por fim, e falando em política, o presidente da Alese reafirmou que pretende disputar a reeleição em 2022, mas que está a disposição do agrupamento para disputar qualquer mandato. “Sou um homem de grupo, não tenho preferências e não crio problemas. Se me chamarem, eu aceito e disputo. Hoje meu projeto é a reeleição. Qualquer outro convite, eu tenho que chamar as pessoas que me acompanham, o grupo pelo qual tenho responsabilidade, sentamos e discutimos sem problema”.

Sobre o candidato ao governo, Luciano Bispo disse que a decisão sairá de um consenso do grupo, mas sob a liderança do governador Belivaldo Chagas. “O governador estará no comando, ele é o líder maior e é uma grata surpresa. A única coisa que eu defendo é que a chapa esteja pronta até setembro deste ano. Que se anuncie os candidatos a governador, vice e senador. Acho perigoso a gente deixar para o próximo ano. É decidir agora e quem quiser, nos acompanha, quem não quiser, pode apostar em outro projeto, sem problemas.

