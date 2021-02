MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS PERDE DOIS GRANDES MESTRES DA CULTURA

21/02/21 - 08:38:26

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, em nome dos demais deputados estaduais, lamenta a morte de dois grandes homens da nossa cultura popular: os Mestres Cosme, capitão-piloto da Chegança Almirante Barroso e ex-rei dos Lambe-Sujo, e ‘seo’ Soares, que animava com a sua sanfona os reisados e forrós laranjeirenses.

A Cultura sergipana permanece em luto

O diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes, lamentou a perda de dois grandes homens da cultura popular não só para o município de Laranjeiras. “Em Laranjeiras, a luta foi grande para criarmos a Lei dos Mestres, mas passados mais de 10 anos ainda não aconteceu nenhum edital para premiar outros mestres importantes do município. No Estado, estamos perdendo as referências da nossa cultura”, lamentou o comunicador.

Por Kelly Monique Oliveira