Economistas realizam ação e colaboram com estoques de sangue do Hemose

22/02/21 - 09:35:04

Na última sexta-feira, 19, o Centro Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu a primeira edição da campanha, “Economistas uma doação para a vida”, promovida pelo Conselho Regional de Economia de Sergipe (Corecon/SE).

“Ficamos satisfeitos em receber a adesão de mais uma entidade de classe que, através da mobilização dos economistas, irá contribuir com o serviço de doação de sangue para o tratamento de centenas de pacientes”, destacou Rozeli Dantas, gerente de ações estratégicas do Hemocentro de Sergipe.

Anne Marrona, doadora do sangue B positivo, decidiu atender ao convite do Conselho de Economia. “Sou doadora e posso dizer que a minha satisfação é saber que estou ajudando as pessoas de alguma forma”, disse.

De acordo com Abel Ramos, presidente do Corecon, a ideia de mobilizar a categoria surgiu após uma reportagem sobre a redução dos estoques de sangue do Hemose. “Discutimos essa proposta da campanha que de pronto foi aceita pelos demais membros do Conselho. Hoje estamos recebendo os colegas que atendem os critérios para doar sangue”, informou ao confirmar que a ação solidária deve acontecer anualmente.

Para as pessoas interessadas em colaborar com o serviço é preciso estar bem de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter idade de 16 a 69 anos, peso superior a 50 quilos, portar documento de identificação oficial, original com foto. “Estando dentro desses critérios basta vir ao órgão bem alimentado para realizar a doação de uma bolsa de sangue e ajudar a salvar até quatro vidas”, comunicou a assistente social, Rozeli Dantas.

Outras informações sobre os serviços e agendamentos através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Foto: Ascom/SES