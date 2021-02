Governo de Sergipe assina contrato com a Decolar para promover o turismo

22/02/21 - 13:22:26

O Governo de Sergipe assinou na manhã desta segunda-feira, 22, um contrato com a Decolar para promover o destino nas plataformas digitais e buscar aumentar as vendas de pacotes turísticos para Sergipe.

A assinatura foi realizada pelo Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e a diretora de Advertising e Assuntos Corporativos da Decolar, Bruna Milet .

“A Decolar é uma das maiores plataformas de vendas de produtos turísticos do mundo e está presente em 20 países investindo milhões de dólares em tecnologia. O objetivo desse acordo comercial é que eles priorizem o destino Sergipe nas suas prateleiras”, informou o secretário.

No acordo, ficou acertado que a cada real investido pelo Governo do Estado na ação promocional a Decolar vai dobrar o investimento, ou seja, vai investir junto com o destino para obter um maior retorno. “É o que chamamos de mídia compartilhada. A gente investe e eles também investem com o intuito de fortalecer os canais de venda”, explicou o secretário.

“Acreditamos na força de vendas da Decolar. Sergipe entra nesse circuito para buscar ampliar as vendas para o nosso destino que é maravilhoso, mas precisa muito desse trabalho de promoção e divulgação para se tornar um destino mais conhecido e mais vendido”, disse Sales Neto que fez questão de salientar que esse projeto só está sendo possível devido ao apoio do governador Belivaldo Chagas, “pois ele tem a exata dimensão da importância do Turismo para a economia do nosso estado”, finalizou.

Fonte e foto assessoria