Leitos particulares de UTI para pacientes com Covid-19 estão com mais de 87% de ocupação no estado de Sergipe

22/02/21 - 11:34:25

Cinco hospitais particulares da capital estão com 100% de ocupação nos leitos de UTI destinados para pacientes com Covid-19. Os hospitais particulares em Sergipe estão com 87,6% os leitos de UTI, para pacientes com Covid-19, ocupados, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Na rede pública, a ocupação é de 58,1% e as informações são de que hospitais São Lucas, Cirurgia, Hospital Gabriel Soares, Unimed e Primavera não possuem mais vagas destinadas a pacientes infectados com a doença.

Das sete unidades de saúde que possuem leitos para este tipo de atendimento, cinco estão no limite ou excederam as vagas, como é o caso do Hospital Primavera, em Aracaju, com 110,7% de ocupação no local há 28 leitos e 31 pessoas internadas, sendo que três delas estão sem leitos de contingência.

Atualmente, estão internados 384 pacientes, sendo que no serviço público são 99 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 87 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 187. Já nos leitos do serviço privado estão internados 82 pessoas na UTI adulta, três na UTI neonatal/ pediatria e 112 em leitos clínicos, totalizando 197.