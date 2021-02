POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM ACUSADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM LAGARTO

22/02/21 - 05:00:51

Policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam neste sábado (20) um homem por violência doméstica no Povoado Quilombo, município de Lagarto, região do Centro-Sul sergipano.

Policiais foram acionados pelo Ciosp para atender uma ocorrência de violência doméstica em que uma mulher, muito machucada, encontrava-se na delegacia. A vítima informou que o esposo possuía arma de fogo e facões em casa e que a ameaçou de morte caso ela acionasse a polícia.

A guarnição fez diligências e localizou o agressor, que, no momento da abordagem, portava uma faca média. Os policiais continuaram as diligências e encontraram ainda uma arma de fogo caseira calibre 12 e uma garrucha.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PMSE