Risco de temporal é alto em várias áreas do Brasil nesta segunda

22/02/21 - 05:42:11

Há alguns dias uma faixa de nebulosidade cobre todo o Norte do Brasil, áreas de Goiás, Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo. A chuva nestas regiões ainda não dá trégua. A Zona de Convergência Intertropical está próximo a costa Norte, reforçando a instabilidade também sobre o Pará, Amapá, Maranhão e Piauí e oeste da BA.

Condições do tempo para segunda 22/2/2021

O tempo fica firme, com sol e sem previsão de chuva no sul Rio Grande do Sul, centro-sul de Mato Grosso do Sul, oeste de SP e entre o leste de Santa Catarina e centro-norte e leste do Paraná. As capitais Florianópolis e Curitiba não devem ter chuva hoje. Porto Alegre pode ter uma chuva isolada, mas sem grandes volumes.

Tempo firme também no centro-norte da Bahia e nas áreas do interior entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas do Sul e de SP, sol com aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva no fim do dia. Na Grande SP a chuva pode vir mais grossa em alguns pontos, mas não há expectativa para grandes temporais.

Muita chuva é prevista ainda no sudeste de Minas Gerais, na região da Zona da Mata Mineira, extremo norte do RJ e sul do Espírito Santo. A Zona de Convergência Intertropical atua forte sobre Amapá e costa do Pará, deixando o tempo fechado, com muita chuva. Muitas nuvens com chuva a qualquer hora do dia entre o norte e leste do Amazonas, o restante do Pará e norte e oeste do Maranhão. Oeste do Acre ainda permanece com muita nebulosidade e também chuva a qualquer momento do dia.

Nas demais áreas, nebulosidade variável e panadas de chuva durante a tarde e a noite.

Riscos previstos para segunda 22/2/2021

Na faixa onde persiste a nebulosidade, principalmente entre a zona da mata mineira, centro-norte de Minas Gerais, de Goiás, Tocantins até o Pará, há risco de temporais com raios, rajadas de vento e chuva moderada a forte.

Especialmente o leste do Amapá e no nordeste do Pará ficam em alerta máximo para ocorrência de temporais resultando em chuva volumosa. Há também risco de temporais no AC e sul de RO. Atenção para baixa umidade relativa do ar no interior de PE e norte da BA.

Assessoria de Comunicação da Climatempo