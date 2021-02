Shopping Jardins traz ‘O Fantástico Mundo Marinho’ a Aracaju

22/02/21 - 08:31:27

Esculturas gigantes com sons e movimentos, dentre outras atrações, estarão no mall a partir do dia 24 de fevereiro

A despedida do verão promete ser de muito lazer e conhecimento na capital sergipana. A partir da próxima quarta-feira, 24 de fevereiro, o Shopping Jardins brinda as famílias com a exposição internacional ‘O Fantástico Mundo Marinho’. A mostra estará em exibição na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h. O acesso a essa e outras atrações da temporada será gratuito.

A exposição inédita em Sergipe é composta por esculturas que reproduzem, de forma fiel, animais que vivem no fundo do mar. Integram o acervo, modelos que impressionam pela beleza, como baleias, golfinho, tubarão e o polvo gigante. As réplicas são robotizadas, emitindo sons e realizando movimentos característicos de cada espécie.

Todo o projeto foi desenvolvido por biólogos marinhos para que as particularidades de cada espécie fossem respeitadas, e engenheiros e artistas plásticos chineses ficaram responsáveis por executar os projetos das representações de cada animal.

Outro aspecto peculiar da exposição refere-se às dimensões das esculturas. Muitas espécies são apresentadas em tamanhos reais, como o tubarão baleia com 10 metros de comprimento. Outros animais, que na natureza são bem pequenos, como os peixes ornamentais, são retratados com 2 a 3 metros. Oportunidade para a criançada conhecer, por exemplo, o cirurgião patela, peixe que inspirou a personagem Dory, da franquia de animação ‘Procurando Nemo’.

Painéis interativos e outras atrações

Ambientes temáticos distribuídos pelo mall também convidam o visitante a mergulhar em aventuras aquáticas. Próximo à Praça de Eventos Orquídea, o espaço ‘Descobridores dos Mares’ apresenta imagens submarinas de Fernando de Noronha, Polinésia Francesa, Bahamas, Maldivas e Tailândia. No painel ‘Segredos do Fundo do Mar’, as famílias desvendam curiosidades acerca dos animais que habitam os oceanos, direcionando a câmera do smartphone para o QR Code. Em ‘Mergulhe nessa Onda’, crianças, jovens e adultos tiram divertidas fotos sobre a prancha de surfe e, em frente à Praça de Eventos Ipê, têm a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo Projeto Tamar em Sergipe.

Até o dia 29 de março, novas atrações prometem deixar a visita ao Shopping Jardins ainda mais divertida e encantadora. Para acolher o público com segurança, o empreendimento adota mais de 40 protocolos sanitários. É importante que os visitantes se atentem ao uso obrigatório da máscara durante toda a permanência no shopping, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

‘O Fantástico Mundo Marinho’

O quê? Exposição internacional e inédita em Sergipe com esculturas animatrônicas de espécies que vivem no fundo do mar, painéis temáticos e interativos e exposição do Projeto Tamar.

Quando? De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Exposição na Praça de Eventos Ipê e Painéis temáticos na Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Da assessoria

Foto: Divulgação