TEM INICIO AS MATRÍCULA ONLINE 2021 COM FASE DE TRANSFERÊNCIA INTERNA

22/02/21 - 12:50:07

A Prefeitura de Aracaju deu início nesta segunda-feira, 22, à primeira fase da Matrícula Online 2021. Até a terça-feira, dia 23, o Portal estará disponível para a solicitação de transferência interna, destinada aos alunos já matriculados na rede municipal que desejam se transferir para outra unidade da rede. Somente nas primeiras duas horas de abertura do Portal, o sistema registrou cerca de 500 solicitações realizadas.

Esta agilidade só é possível graças à informatização de todo o processo, implementado desde 2018. Em poucos minutos, o internauta consegue fazer a solicitação utilizando celular, tablet ou computador com acesso à internet, tendo em mãos os dados do aluno e do responsável. Depois do processo online, para confirmação da matrícula, a documentação do aluno e do responsável deverá ser entregue na escola em que a vaga foi pleiteada.

“No final de janeiro, encerramos a fase de confirmação de matrícula, para os alunos que já estudam na rede e que pretendem continuar. Em 2021, iniciamos o processo da matrícula com cerca de 21 mil estudantes já confirmados na rede municipal, dois mil a mais que no ano passado. Agora, começamos a primeira fase online, que é a transferência interna, e alertamos aos pais e responsáveis que a confirmação da matrícula só se efetiva com a entrega da documentação, mas para que não haja aglomeração, eles devem ligar para a escola primeiro e agendar o horário de ir até lá”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Para confirmar a transferência com a entrega da documentação, os próprios estudantes – quando maiores de idade-, ou os responsáveis têm até o dia 24 de fevereiro. A expectativa é que, durante os dois dias desta primeira fase, cerca de 1.800 transferências sejam realizadas.

Estrutura

Para auxiliar pais e equipes diretivas das escolas no processo de matrícula, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) montou uma central de atendimento. Através dos telefones 3179-1538 / 3179-1574 e 98106-2969 (WhatsApp), a equipe do call center ajuda a sanar todas as dúvidas que surjam, como em relação ao passo a passo de acesso ao site e sobre documentação.

“Com este processo, a gente consegue organizar todo o quadro de vagas para a próxima fase, que é a de alunos novos, que começa na semana que vem. Iniciamos o processo, hoje, às 7h30 e, em menos de duas horas de Portal liberado, já tínhamos quase 500 solicitações e 100 alunos confirmados. A gente trabalha com o sistema de fila online e o call center consegue atender tanto a população como as escolas, dando todo o apoio necessário para que possa ser efetivado o processo da matrícula”, destaca o diretor de Tecnologia da Informação da Semed, Caio Dávines.

Alunos novos

Após ser encerrada a fase de transferência interna, será aberta a matrícula para alunos novos, entre os dias 1 e 9 de março. Esta fase é direcionada aos estudantes que desejam ingressar na rede municipal de ensino de Aracaju, vindos de outras redes. Estes estudantes, após solicitarem as vagas pelo Portal da Matrícula, têm até o dia 12 de março para levar a documentação até a escola, também com agendamento prévio.

“Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário para não perder nem o prazo de solicitação da vaga, de forma online, nem o prazo para entrega da documentação. A matrícula online acabou com o problema histórico de aglomerações nas portas das escolas, com pessoas chegando de madrugada. Este já é o quarto ano da informatização da matrícula, o que tem dado melhor andamento no processo e agradado tanto os pais e responsáveis, quanto as equipes diretivas das escolas”, frisa a secretária Cecília.

Informações e foto assessoria