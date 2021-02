ADOLESCENTE MORRE ESFAQUEADO POR DOIS HOMENS NO CENTRO DE ARACAJU

23/02/21 - 17:03:36

Um adolescente ainda não identificado foi morto a facadas no centro de Aracaju, na tarde desta terça-feira (23).

De acordo com informações da PM, o crime ocorreu após uma briga entre usuários de drogas e moradores de rua. As informações são de que dois homens se aproximaram do adolescente e efetuaram diversas facadas no seu abdômen.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foram acionados para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para buscar o corpo.

O caso será apurado pela Polícia Civil. Quem souber de alguma informação que possa contribuir com a polícia, deve ligara para o Disque Denúncia, 181.