Na Festa da Líder Sarah, Camilla de Lucas chama Karol Conká para conversa após a divergência entre as duas no programa ao vivo do BBB21

“Então, preciso falar com você. Porque você falou também que eu não senti remorso… Que você deve ter esperado que eu iria falar”, diz a influenciadora, e a cantora diz que não esperou. Camilla, então, fala: “Porque eu realmente esperei. Porque, pelo o que eu estou percebendo, você está tendo uma interpretação do que aconteceu naquele dia e eu estou tendo outra. A única coisa que eu vim falar para você, é que eu não falei da sua carreira, em nenhum momento” e diz curtir o trabalho da emparedada.

As duas começam a relembrar a discussão entre as duas e explicam suas versões. João Luiz e Lumena se aproximam, e a dupla entra no veículo. Logo, Karol aponta: “Era desnecessário no momento que eu estava lidando com outro assunto. Você trouxe algo que não precisava. Eu fiquei chateada porque quando você disse que não tinha afinidade, eu entendi, tudo bem, eu respeito”.

As duas seguem repercutindo as falas da discussão, e a sister de Nova Iguaçu diz que não estava de nenhum lado. Já a curitibana aponta que todos têm seu lado no jogo: “Eu lembro, inclusive, que em nenhum momento eu gritei e te ataquei. Você começou a gritar e a se exaltar. Me atacou. Você fez barraco“. Camilla de Lucas nega ter agido conforme a fala da sister.