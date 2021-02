Covid, vacina e desculpas políticas

23/02/21 - 00:12:51

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A maioria dos políticos adota a estratégia de não falar em eleições estaduais. Não fica bem um papo sobre sucessão majoritária ou candidaturas a deputados estadual e federal, em um momento tão difícil para a sociedade, que está visivelmente tensa e assustada com nova fase do coronavirus, que infecta vários Estados do Brasil e se alastra pelo Nordeste, como é o caso da Bahia, que sofre uma mutação do vírus que dá maior rapidez no contágio e está deixando o Governo baiano em pânico.

Aconselha-se aos sergipanos que evitem viagens a Salvador nos finais de semana, até que passe essa onda dramática da ação de um vírus mutante, com maior intensidade no contágio, embora com menor letalidade. Desde ontem que o Governo da Bahia decretou toque de recolher das 20 horas de segunda-feira, até as 05 horas desta terça-feira, para evitar aglomerações, o que provocam contaminação mais rápida da Covid. Salvador está vazia e deve continuar assim até que se chegue ao controle da pandemia, o que parece complicado em razão da escassez de vacinas.

É verdade que Sergipe tem apresentado menor número de mortes pela Covid-19 e isso demonstra o esforço do Estado e Municípios em trabalhar para redução da doença. Entretanto mantém a dificuldade que se reclama em todo o Brasil, do acesso à vacina para um trabalho mais amplo de imunização. Mesmo assim, os hospitais privados e públicos em Sergipe estão em nível de complicação para atender a todas as pessoas com sintomas da doença que estão se apresentando, com algumas filas para ocupar UTIs e enfermagens.

Um fato que vem preocupando as autoridades: cidades do interior estão com maior número de pessoas com sintomas da doença. A causa é simples: como não há hospitais na maioria das cidades, capazes de atender aos infectados, aumentou a migração para Aracaju, à busca de assistência. Nos municípios, a maioria absoluta da população não usa máscara, não deixa de se aglomerar nos bares e em churrascarias. O pior: ninguém acredita que o vírus existe e neste momento começa a sentir as consequências graves desse absoluto desleixo.

Em razão de tudo isso, é que políticos estão evitando conversar publicamente em eleições e revelam que só vão fazer isso mais à frente, porque se declaram preocupados com o crescimento das infecções e acham que o momento é para cuidar dos doentes e de trabalhar para que haja um processo de vacinação para imunizar as pessoas. Entretanto, apesar da Covid, os bastidores pegam fogo e a política está na pauta do dia.

Salvador em risco

Bahia chega à marca de 80% de ocupação dos leitos de UTI e a consequência será a ampliação do horário do toque de recolher.

*** Desde ontem a restrição é das 20h às 5h. A região Oeste será a única exceção na atualização do decreto.

*** Técnico do Comitê Científico de Sergipe, orienta aos Sergipanos evitarem viagens a Salvador neste momento.

Avaliação na quinta

Em Sergipe já está havendo um monitoramento para detectar alguma variante do Covid-19 pelo Lacen, mas até o momento não se constatou mudanças.

*** Na próxima quinta-feira, o Comitê Técnico e Científico vai discutir sobre a questão da variante, fará uma avaliação do período de carnaval e da vacinação.

Governo endurece

O governador Belivaldo Chagas está se reunindo com as Secretarias de Estado e órgãos vinculados, para avaliar metas traçadas há alguns meses e constatar as que foram atingidas.

*** O auxiliar que não atingiu as metas terá que explicar as razões de prováveis falhas e se justificar.

Valadares acha cedo

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) admitiu ontem que é muito cedo para se falar em formação para as eleições de 2022.

*** Segundo Valadares, “Sergipe e o Brasil terão muitos desafios em 2021, que ficam acima das discussões políticas”.

Samuel com ACM

O deputado estadual Capitão Samuel (ainda PSC), na busca de viabilizar sua candidatura a deputado federal, esteve em Salvador na semana passada.

*** Tinha encontro marcado com o presidente nacional do DEM, ACM Neto, partido que se filiará no abrir de ‘janelas’.

Desmonte da Educação

O senador Rogério Carvalho diz que “É revoltante o desmonte da educação brasileira promovido pelo Governo Bolsonaro.

*** Governo prefere priorizar armas ao invés de cuidar da Educação.

*** – Vale lembrar que com Lula o orçamento da educação brasileira teve um aumento de 208%.

Conversas esfriaram

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que nesse carnaval as conversas políticas esfriaram um pouco.

*** E considerou que “melhor assim porque está cedo”. Para ele, o “momento é de ajudar o governador Belivaldo Chagas na sua gestão”.

Sobre prisão de deputado

Sobre a ação do STF, que prendeu o deputado Daniel Silveira, o deputado Fábio Mitidieri “achou certa a decisão tanto deles [dos ministro] quanto nossa da Câmara”.

*** Acha que chegou o momento de “refletirmos sobre o que fazemos e dissemos. O direito de opinião não deve ser confundido com ameaças, desacato, apologia à ditadura, ao AI5 e tantos outros impropérios que foram ditos”.

*** Para ele, “o homem público é influenciador por natureza e tem que ter responsabilidade sobre suas ações”. E concluiu. “Não temos que ter nenhum medo ou receio do STF. O que tem que haver é respeito, decoro e harmonia”.

Fábio rejeita Jackson

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse ao deputado federal Fábio Henrique, que o comando do partido em Sergipe continua sendo dele.

*** Fábio não aceita a filiação do ex-governador Jackson Barreto ao PDT, a pedido do prefeito Edvaldo Nogueira. JB tenta candidatura à Câmara Federal.

*** Fábio Henrique busca a reeleição e tem trabalhado para isso.

Valdevan ao Senado

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) tem anunciado que é mesmo candidato ao Senado em 2022, porque é o melhor mandato para ele disputar em Sergipe.

*** Apesar de ser apenas um mandato, ele considera que há mais facilidade em eleger-se porque não há outro candidato.

Daniela presidente

Extra – A delegada Danielle Garcia (Cidadania) teve conversa demorada com membros de uma outra legenda e foi convidada para ser a presidente da sigla em Sergipe.

*** Até o momento não há decisão, mas a informação que circula é que Danielle Garcia vai deixar o Cidadania e ficou animada com o convite que lhe fora feito.

Sofre discriminação

Tumulto em condomínio na avenida José Carlos Silva, Farolândia. Um motoboy afirma ter sofrido discriminação e até agressão física na entregar pizza para um condômino.

*** Vários entregadores realizaram manifestação em frente ao residencial e o caso foi parar na Delegacia Plantonista (por Jailton Santana).

Rede do Palmeiras

O ex-deputado federal Gilton Garcia enviou ao presidente Bolsonaro, através do seu ex-colega Fraga, uma rede confeccionada com um símbolo do Palmeiras, como se fosse uma bandeira.

*** Via rede social Bolsonaro respondeu: “Olá Gilton! Estou aqui com Fraga, velho amigo meu, e ele veio de Sergipe e me trouxe um presente seu”.

*** E expôs: “olha aqui, uma rede do nosso Palmeiras, devidamente autenticada. Então Gilton, obrigado pelo presente. Indo a Sergipe vamos nos encontrar, vamos bater um papo e vendo essa rede aqui ó (expõe à Câmara), acho que vou botar como lençol da minha cama, ok? Um abraço Gilton, valeu!”.