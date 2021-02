Dayane Mello é criticada em ‘Big Brother’ italiano após se declarar bissexual e assumir paixão por colega de confinamento. Modelo brasileira foi chamada de falsa no ‘Grande Fratello VIP’

Na mesma noite, Dayane também indicou Rosalinda ao paredão, mesmo após declarar seu amor pela participante.

Isso porque os três finalistas do reality (Dayane, Pierpaolo e Tommaso) precisavam escolher uma dupla para ir ao paredão. Porém, Rosalinda estava com um dos maiores rivais da modelo na casa. Por isso, Dayane optou por salvar a outra dupla – que tinha Samantha como integrante, uma grande amiga da modelo na casa – , deixando Rosalinda na berlinda.

Pouco antes, ao seu questionada pelo apresentador, Dayane havia dito que “amor é sempre amor” e contou que já havia se apaixonado por outra mulher antes do programa, mas que a relação [com Rosalinda] não aconteceu pois elas tiveram medo.

A modelo brasileira virou finalista após uma votação com o público para escolher quem iria direto à final. Ela concorria com outros três colegas de reality show. O programa está em sua última semana.

“Quero dedicar esta final à minha filha e a você, Alfonso”, afirmou a modelo ao apresentador do programa, Alfonso Signorini.

“São mensagem de gente do Brasil, de Portugal, da Argentina, do mundo todo. Pessoas que se identificaram com o que passamos, que viveram a mesma situação'”, disse ao G1 o irmão dela, Juliano Mello.