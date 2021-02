DEPUTADA MAISA COBRA TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

23/02/21 - 12:16:49

Foi aprovada na sessão mista desta terça-feira, 23, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Indicação nº 24/2021 de autoria da deputada Maisa Mitidieri, solicitando ao governador Belivaldo Chagas, a garantia de maior transparência nas ações de vacinação contra a COVID-19.

No documento, a deputada solicita a divulgação, em sites oficiais do governo de Sergipe, da relação das pessoas vacinadas com identificação de nome, CPF (ou CNS, se profissional da saúde), função exercida e local onde a exerce, conforme recomendações do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Sergipe e Ministério Público do Trabalho.

Na justificativa ela explica que esses órgãos remeteram recomendações conjunta para garantir a transparência na execução do plano de vacinação contra a Covid-19 em Sergipe e recomendaram a divulgação de todas os dados sobre a imunização, como quantidades de vacinas distribuídas por unidade de saúde e as listas de todas as pessoas imunizadas, para evitar o desrespeito à lista de prioridades.

“O controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo controle sobre os vacinados, a evitar o

chamado furo de fila por pessoas não integrantes dos chamados grupo de risco. A total transparência das ações dessa fase de imunização e das definições das prioridades são fundamentais para que a população passe a

confiar no processo de vacinação. Afinal, há duas coisas que não voltam, a vacina aplicada e a vida de um trabalhador da saúde que tombou pelo caminho”, destaca o texto.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz