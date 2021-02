DEPUTADA DEFENDE SOMAÇÃO DE FORÇAS PARA IMUNIZAÇÃO PLENA DA POPULAÇÃO

23/02/21 - 15:52:36

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (23), para criticar os setores que estão politizando as discussões em torno da vacinação contra a COVID-19. A parlamentar defendeu sim uma somação de forças para a compra de insumos para imunização plena da população, dentro da maior brevidade possível.

“Como profissional da Saúde a gente entende que é preciso que deixem de politizar essa questão da vacina contra a COVID. Temos é que somar forças e fazer com os nossos governantes tenham a preocupação com o olhar apenas para o cidadão. Não precisa fazer gerra, porque enquanto isso nós estamos perdendo vidas. Juntos podemos fazer avançar mais a cobertura e fazer com que as pessoas possam sair desse momento de stress e tensão”, defendeu a deputada.

Goretti Reis reforçou ainda que o momento é muito ruim para todos e é preciso se buscar a Anvisa e outros institutos para tentar garantir a compra de mais imunizantes para garantir uma cobertura plena da população a ser vacinada. “Em alguns Estados já temos leis para punir quem fura a fila, tanto quem aplica quanto quem não respeita os critérios que precisam ser seguidos, os grupos prioritários”.

A parlamentar reforçou que já existe uma Comissão da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) agendando visitas ao Butantan e à Anvisa, até para se chegar a uma conclusão sobre o que está acontecendo. “Alguns Estados querem a compra da vacina; outros Estados nós sabemos que não possuem esse equilíbrio financeiro”, disse a deputada.

Por fim, Goretti Reis fez um apelo aos deputados federais e senadores que aloquem recursos, através de suas emendas parlamentares, para os Estados poderem adquirir vacinas os mais rápido possível. Tá todo mundo em pânico e tenso e muita gente fica nesse palanque só criticando. Vamos comprar logo mais imunizantes e vamos avançar na cobertura”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz