Deputado comemora liminar que mantém barracas na Cinelândia

23/02/21 - 05:56:01

Na noite de domingo, 21, o juiz substituto Guilherme Jantsch, concedeu uma liminar impedindo que a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) removesse ou demolisse uma das barracas localizadas na Praia da Cinelândia, em Aracaju, resultando em uma ação coletiva para que a decisão possa abranger todos os comerciantes do local.

O Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, que esteve no local na última sexta-feira (19) e se comprometeu com a causa, comemorou a novidade e agora busca meios de que haja, no local, a regularização e padronização dos espaços.

“Foi muito bom começarmos a semana com a notícia de suspensão da derrubada das barracas”, disse durante entrevista ao radialista Márcio Prata. O parlamentar contou ainda que solicitou uma audiência com a Superintendência de Patrimônio da União (SPU), representada pela Professora Jovanka, e com o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Dr. Luís Roberto, além de entrar em contato com o Secretário de Turismo, Sales Neto, que, segundo ele, se colocou à disposição para se somar à ação.

O Deputado lamentou ainda a isenção do Poder Público no incentivo ao empreendedorismo e turismo no Estado. “A Cinelândia foi resgata por esses comerciantes e o poder público totalmente ausente, totalmente inoperante… ao invés de ajudar, organizar, colocar policiamento e dar infraestrutura de água e luz, auxiliar o empreendedor sergipano que está ali gerando emprego, renda e gastando o seu dinheiro para criar um atrativo turístico para a nossa cidade, vem para atrapalhar”. Segundo ele, este é um problema comum em todo o Estado, principalmente em Aracaju, que acaba desestimulando o empreendedorismo sergipano. “É um absurdo sem tamanho, um desestímulo ao empreendedor e comerciante sergipano, porque não têm segurança jurídica alguma de fazer o seu investimento”.

“A praia do saco é um grande exemplo disso, era um polo de desenvolvimento turístico nacional, já entrou no roteiro internacional e o Ministério Público Federal foi lá e mandou demolir as casas e acabou com a praia. A gente viu também, em um passado recente, o quanto o pré-caju foi perseguido, as autoridades querendo acabar com o evento e conseguiram”, lembrou com tristeza.

Finalizando, Rodrigo Valadares reiterou que chegou a hora de mudar esse comportamento e livrar a capital sergipana do atraso, a começar pela Praia da Cinelândia. “Tem que acabar com a ideia de que Aracaju é pra ser um local pacato, como se a gente vivesse no passado, somos uma capital de estado e merecemos esse desenvolvimento. Estou correndo atrás para que a gente resolva, definitivamente, essa situação”.

Por Assessoria de Imprensa