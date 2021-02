GEORGEO: “BELIVALDO DEVERIA COLOCAR A MÃO NA MASSA EM VEZ DE FICAR DE MELINDRE”

23/02/21 - 12:37:11

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criticou o melindre do governador Belivaldo Chagas em uma emissora de rádio, na manhã desta terça (23), após o senador Alessandro Vieira divulgar um vídeo em suas redes sociais, cobrando uma postura mais eficiente do Governo do Estado em relação às medidas de prevenção e combate do Coronavírus. De acordo com o deputado, Belivaldo Chagas ficou insatisfeito depois que Alessandro pediu para o Governo evitar que Sergipe tenha um agravamento nos números da pandemia.

“Estamos vendo os casos aumentando em todo o Brasil, principalmente após a nova variante do coronavírus, então nada mais justo que o senador faça essa cobrança, afinal não vemos a vacinação avançar em Sergipe. O próprio líder do Governo trouxe dados preocupantes em relação aos números da vacinação. Sergipe está empatado com o Acre, que está sofrendo com outras calamidades. Não era para o governador se contrariar com essas cobranças. Não precisamos deste melindre. Precisamos de ações assertivas e eficazes para evitar um avanço da doença em Sergipe”.

Georgeo também criticou a falta de coordenação do Governo na campanha de vacinação nos municípios sergipanos. “O Governo deveria estar à frente desta campanha de vacinação. É preciso coordenar essas ações mais de perto, afinal nós sabemos das dificuldades dos municípios. Nós precisamos fazer algo para evitar que as coisas piorem em Sergipe. Já estamos vendo novamente uma ampliação de leitos no Estado. O que Alessandro fez foi apenas cumprir a sua missão parlamentar de cobrar ações efetivas do Governo do Estado”.