HELENO SE REÚNE COM ARTHUR LIRA E PEDE O RETORNO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

23/02/21 - 18:07:34

O ex-deputado federal pastor Heleno Silva, esteve nesta terça-feira (23) com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, em Brasília, onde aproveitou para pedir o retorno do auxílio emergencial.

Durante o encontro, Heleno aproveitou para falar sobre o retorno pagamento do auxílio emergencial e segundo ele, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que é uma grande expectativa em torno da votação da emenda constitucional emergencial no senado.

Heleno disse que teve a oportunidade de conversar sobre a volta do auxílio emergencial. “Lira afirmou que há uma grande expectativa em torno da votação no Senado e disse ainda que, chegando na Câmara, a propositura deverá ser apreciada com celeridade para que o povo brasileiro possa ser beneficiado o quanto antes com esse auxílio”, disse Heleno, afirmando “que é tão importante nesse momento de dificuldade em razão da pandemia e dos prejuízos socioeconômicos gerados por ela”.