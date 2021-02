Kerline fala sobre bissexualidade e relata interesse por colegas do “BBB21”. Ela usa sua influência fora da casa para dar visibilidade à causa, que ganhou notoriedade com o beijo de Lucas

23/02/21 - 11:34:35

Primeira eliminada desta edição do “Big Brother Brasil” numa disputa com Rodolffo, Kerline segue em alta mesmo após deixar o programa. Abertamente bissexual, ela tem sido chamada para falar sobre o histórico beijo protagonizado por Lucas e Gilberto. O gesto, apesar de ter sido celebrado por parte do público, não recebeu apoio dos “brothers e sisters” de dentro da casa –à exemplo do que se viu na formação de outros casais. Para ela, ocorreu um fenômeno chamado de invisibilização.

“A confusão gerada pelo beijo entre Lucas e Gilberto é o retrato perfeito do que a invisibilização dos bissexuais traz como consequência. Para muita gente, ainda é estranho ver um homem cisgênero beijando outro homem e se assumindo bissexual”, conta ela à Vogue.

“Bissexuais, no entanto, não deixam de ser bissexuais quando estão numa relação com um homem ou mulher. O Lucas já foi noivo de uma mulher e isso não interfere em absolutamente nada na orientação sexual dele”, explicou. “Acredito que o que falta é respeito, empatia”.

Kerline conta que sempre foi uma mulher que apoiou a liberdade afetiva ao longo de sua vida, mas, assim como muita gente, precisou estudar para compreender que o que sentia era normal. “Fiquei um pouco confusa, mas li muito para entender meus encantos e atrações e conheci homens e mulheres incríveis. Hoje entendo que o amor me move, totalmente sem gênero e limitações”, argumentou.