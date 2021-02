MPE RECEBEU ATÉ O MOMENTO 35 DENÚNCIAS CONTRA FURA-FILAS EM 15 MUNICÍPIOS

23/02/21 - 07:19:08

O Ministério Público de Sergipe (MP/SE) informou que já recebeu 35 denúncias contra fura-filas, como estão sendo conhecidos pessoas que se vacinaram de forma irregular em 15 municípios.

Em Aracaju, Malhador, Indiaroba, Porto da Folha, Aquidabã, Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro, Umbaúba, São Cristóvão, Frei Paulo, Itabaiana, Carira, Riachão do Dantas, Estância e Arauá, as pessoas foram denunciadas, suspeitas de irregularidades na vacinação contra a Covid-19.

As investigações são feitas pelas Promotorias de justiça dos municípios onde ocorreram as suspeitas.