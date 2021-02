Neto Batalha propõe criação do Programa Milhas do Povo em São Cristóvão

23/02/21 - 11:50:39

Nesta terça-feira, 23, o vereador Neto Batalha declarou que apresentará na Câmara de São Cristóvão a proposta de criação do Programa Milhas do Povo no município. Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a utilização de prêmios e/ou créditos em milhagens aéreas originários de passagens custeadas com recursos públicos.

Com a decisão, as milhas oriundas de passagens adquiridas com recursos públicos serão revertidas para a utilização por cidadãos sancristovenses que necessitem viajar para tratamento médico hospitalar e/ou ambulatorial, para cidadãos que necessitem tratar de assuntos de relevância social, e para atletas e equipes de desporto que necessitem participar de competições.

Para o vereador, não é justo que “o beneficiário que não desembolsou valores na compra da passagem aérea, quando em viagem oficial, possua o direito de obter qualquer vantagem pessoal para viajar utilizando os benefícios da passagem aérea adquirida com o dinheiro do contribuinte”.

Além disso, Neto ressalta que estas milhas serão revertidas a cidadãos sancristovenses que se encontrem em situação de hipossuficiência econômica, gerando assim, uma justiça social de relevo e moralidade.

“Precisamos evoluir e avançar mais um passo”, declarou o parlamentar ao solicitar que o Projeto de Lei seja aprovado na Casa.

