Prefeitura de Aracaju já vacinou quase 17 mil aracajuanos contra covid-19

23/02/21 - 05:38:42

No primeiro mês de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, a partir da campanha de imunização coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde, vacinou 16.899 pessoas, sendo 14.410 profissionais de saúde e 2.489 idosos contemplados nas duas primeiras fases da campanha de vacinação.

Para a primeira fase, considerando as duas doses destinadas aos grupos prioritários, foram repassadas para o Município 35.438 doses, sendo 23.138 da vacina CoronaVac/Sinovac e 12.300 da Astrazeneca/Oxford. Já para a segunda fase da campanha, Aracaju recebeu, até o momento, 2.061 doses da CoronaVac/Sinovac.

“A gente segue vacinando os profissionais de saúde com o que já recebemos, e daremos seguimento, até que cheguem mais vacinas, previstas para o final deste mês de fevereiro. Nesse momento, quando as novas doses chegarem, que ainda vai ser um quantitativo pequeno, provavelmente será utilizado para que a gente consiga avançar na segunda fase com os idosos, dessa vez, ampliando para os que estão na faixa etária entre 85 e 89 anos”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Ainda segundo a gestora, há previsão de um repasse mais significativo de doses a partir do mês de março, o que refletirá no avanço das faixas etárias dos idosos, grupo prioritário da segunda fase, iniciada na capital no dia 10 de fevereiro.

Estratégias de imunização

Na vacinação dos profissionais de saúde, para a primeira dose, a SMS articulou junto aos hospitais da rede pública e privada, e imunizou os profissionais em seus locais de trabalho. Já na segunda dose, o fluxo de dispensação das doses da vacina contra a covid-19 foi realizado de maneira a assegurar a imunização do grupo prioritário de acordo com o prazo de intervalo entre a primeira e a segunda dose.

Desta forma, os hospitais e estabelecimentos de saúde buscaram junto à Rede de Frio da SMS os insumos necessários para administração da segunda dose. O repasse aconteceu de acordo com a lista previamente enviada à SMS (com os nomes dos profissionais e suas respectivas funções, para recebimento de primeira dose).

Para esse trabalho, foram disponibilizados os quantitativos de vacinas compatíveis com a necessidade para a finalização do esquema de imunização de cada instituição, os insumos para aplicação, a planilha de identificação a ser preenchida e assinada pelo profissional da saúde e o termo de declaração e de compromisso elaborado pelo setor jurídico da SMS.

Paralelo à imunização feitas nos hospitais, a SMS também segue imunizando demais profissionais da saúde no prédio da Rede de Frio. Anteriormente, os profissionais estavam sendo vacinados no auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas.

Idosos

Desde o início da campanha de imunização contra a covid-19 os idosos estão nos dois primeiros grupos prioritários. Na primeira fase, idosos institucionalizados foram vacinados nos lares de longa permanência os quais residem.

Já na segunda, foi a vez dos idosos acima de 90 anos, os quais tiveram acesso à vacinação em três ações simultâneas: através do drive-thru, no Parque da Sementeira; nas salas de vacina das 40 Unidades Básicas de Saúde; e no serviço de atendimento aos idosos acamados, feito pelas equipes de Saúde da Família e do Programa Aracaju pela Vida.

Fonte e foto assessoria