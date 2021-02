Reunião definirá calendário da Frente Sergipana pela inserção do Assistente Social

23/02/21 - 14:06:32

A Frente Sergipana Pela Inserção do/a Assistente Social e Psicólogo/a na Educação realiza, nesta quinta-feira, às 15h, uma reunião para definir calendário de atividades de mobilização pela implantação e implementação da Lei Federal n°13.935/2019 em Sergipe.

Criada em fevereiro deste ano, a Frente é um um espaço de articulação e incidência política com o objetivo de cobrar a implementação da legislação que dispõe sobre a inserção do serviço social e da psicologia no âmbito da educação básica: a lei lei 13.935, que está em vigor no Brasil desde 2019, mas até o momento, não foi implantada nem no âmbito estadual nem nos municípios sergipanos.

O coletivo agrega os diversos sujeitos políticos que estão envolvidos com as práticas educativas e psicossocias: trabalhadores da educação, entidades sindicais, psicólogos, assistentes sociais, entidades estudantis, associações de pais e alunos, movimentos sociais que atuam na defesa da educação, além dos profissionais e estudantes de serviço social e psicologia.

Atualmente, integram a frente a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (FETAM), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse), Sindicato dos Psicólogos (Sindipsi), Conselho Regional de Psicologia (CRP), Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), Coletivo Resistência e Luta e o mandato de deputado estadual Iran Barbosa.

Por Débora Melo