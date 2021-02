SERVIDORES APROVAM A PROPOSTA DO ACORDO PARA NEGOCIAÇÃO COM A FHS

23/02/21 - 16:09:00

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) realizou uma assembleia extraordinária virtual com os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), que aprovaram a proposta do Novo Acordo Coletivo do Trabalho. A assembleia ocorreu na manhã desta terça-feira, 23, através da plataforma zoom.

“Foi uma assembleia importante porque estamos construindo juntos com a categoria essa proposta do acordo. Já faz 10 anos sem nenhuma negociação e queremos que este ano seja diferente. Esperamos que seja concluído com melhorias para o trabalhador tanto na questão de condições de trabalho como de crescimento econômico”, disse o presidente do Sintasa, Augusto Couto, que participou do encontro também com o gerente do sindicato, Janderson Alves.

Alguns destaques são significativos da proposta da classe trabalhadora como quatro folgas por ano ao invés de duas e o comprometimento tanto da FHS como da Secretaria de Estado da Saúde para realizar a revisão do Plano de Emprego e Remuneração para os celetistas e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) para os estatutários.

Foram aprovadas ainda pautas que já haviam estado em discussão como 30 horas semanais através de lei, auxílio educação de R$ 250,00 para cada filho de 0 a 10 anos, tíquete-alimentação no valor de R$ 600,00, sendo escalonados em parcelas a partir de 1º de abril (R$ 300,00), 1º de julho (R$ 450,00), e a partir de 1º de outubro o valor total de R$ 600,00.

O documento já foi protocolado na SES e agora a direção do Sintasa aguarda ser chamada para uma rodada de negociação.

Com informações do Sintasa