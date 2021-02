Verão: profissional alerta para cuidados com escorpião

23/02/21 - 10:40:05

Médico e professor do Programa de Integração do Estudante na Saúde da Família do curso de Medicina da Universidade Tiradentes Sergipe, André Luiz Baião Campos explica.

Período caracterizado por clima quente e úmido, o verão não é somente propício à praia, hidratação e alimentos leves. É, também, época que exige maior cuidado em relação aos acidentes com escorpiões, já que o ambiente é considerado ideal para o aparecimento desse tipo de animal peçonhento.

Médico e professor do Programa de Integração do Estudante na Saúde da Família do curso de Medicina da Universidade Tiradentes Sergipe, André Luiz Baião Campos explica que os escorpiões aparecem muito em ambientes domésticos com entulhos como caixas e madeira.

“A principal característica da picada é dor intensa, latejante, vômitos, tonturas ou até arritmias, em casos mais graves. É importante sempre observar o fechamento de ralos, objetos amontoados porque o escorpião sempre aparece em busca de insetos”.

Outra orientação é manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas.

Cuidados

O professor informou, também, que em caso de picada, o recomendado é procurar atendimento médico e não tentar prender o veneno ou sugá-lo do local da picada.

“Em casos de acidentes moderados a graves, são utilizados o soro escorpiano, disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Todos os estados possuem Centros de Informação sobre Intoxicações, os Ciatox. Em Sergipe, fica no Huse e o cidadão pode tirar dúvida em casos de acidente com escorpiões ou de intoxicação”.

Dedetização

Perguntado se é viável a dedetização no ambiente familiar como forma de prevenção, o professor informou que essa é uma medida auxiliar, já que elimina insetos, o alimento do escorpião.

“No caso do escorpião, ele não morre com a dedetização. Mas, eliminando insetos, você tira a o atrativo do escorpião porque ele não vai a um ambiente onde não tenha acesso para comer besouro, barata. A principal medida para evitar o surgimento do escorpião é manter o ambiente limpo, sem entulho, com coleta de lixo frequente”.

Assessoria de Imprensa