Anderson de Tuca se solidariza com reivindicações de motoristas de ônibus

24/02/21 - 10:58:42

Na 9° Sessão Ordinária, nesta terça-feira (23), o vereador Anderson de Tuca (PDT) se utilizou do pequeno expediente para se solidarizar com os protestos e reivindicações dos trabalhadores das empresas de transporte público coletivo de Aracaju.

O vereador emitiu um requerimento de esclarecimento ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) e à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a fim de ter explicações sobre a retirada dos cobradores de ônibus.

“O motorista já tem uma certa sobrecarga, porque é obrigado a prestar atenção no trânsito, tem que estar concentrado em quem vai descer e subir. […] O motorista fica na obrigação de passar o troco, e como você já fica na pressão psicológica, de estar no calor, dirigindo, no para a para, e ainda ter uma atenção especial para não passar o troco errado. […] A gente lamenta essa atitude da Setransp em reduzir e retirar o trabalhador. Emprego já está tão difícil e você ainda tirar o cobrador. E qual o benefício que veio para a população?”, declarou o vereador.

Fonte e foto assessoria