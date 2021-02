Covid-19: Prefeitura já aplicou 62% das doses destinadas a profissionais de saúde

24/02/21 - 06:37:31

A vacinação contra a covid-19, em Aracaju, está sendo desenvolvida pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), há pouco mais de um mês. Do início da imunização até o momento, já foram vacinadas 17.178, sendo que, deste total, 14.682 são profissionais de saúde, da rede pública e privada. As doses já aplicadas nestes trabalhadores correspondem a 62,1% do quantitativo enviado para a imunização de 70% dos profissionais de saúde.

Na capital sergipana, a vacinação segue o Plano Municipal de Imunização, que é alinhado ao Plano Nacional e está validado pelos órgãos fiscalizadores, como ministérios públicos Estadual e Federal. Assim, além dos profissionais de saúde, a Prefeitura, que está na segunda fase da campanha, já vacinou também os idosos institucionalizados e todas pessoas acima de 90 anos e acamados da mesma faixa etária.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, há previsão de um repasse mais significativo de doses a partir do mês de março, o que refletirá no avanço da campanha para outras faixas etárias do grupo de idosos, prioritário da segunda fase, a qual foi iniciada na capital no dia 10 de fevereiro.

“Seguimos vacinando os profissionais de saúde com o que já recebemos, e daremos seguimento, até que cheguem mais vacinas, previstas para o final deste mês de fevereiro. Nesse momento, quando as novas doses chegarem, que ainda vai ser um quantitativo pequeno, provavelmente será utilizado para que a gente consiga avançar na segunda fase com os idosos, dessa vez, ampliando para os que estão na faixa etária entre 85 e 89 anos”, explica a gestora.

As informações detalhadas sobre todas as etapas da vacinação são divulgadas pela Prefeitura de Aracaju, por meio dos canais oficiais, como a Agência Aracaju de Notícias, e os perfis oficiais da administração municipal nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a população aracajuana pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria da Saúde, pelo 0800 729 3534, opção 7.

Resposta imunológica

Vale salientar que mesmo a pessoa que recebeu a primeira dose, deve manter os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus, como a utilização da máscara, higienização das mãos e o distanciamento social. Por outro lado, aquele que já recebeu a segunda dose também deve estar atento ao prazo de resposta imunológica do organismo após a finalização do ciclo de imunização.

Assim como foi aplicado nos testes de uso das duas vacinas atualmente utilizadas no Brasil, na campanha de imunização contra o coronavírus, a pessoa que já recebeu as duas doses da vacina deve contar um intervalo mínimo de 15 dias para se considerar imunizado.

“Não há uma resposta imediata do imunizante, ele precisa agir no organismo para desenvolver a proteção vinda dos anticorpos. Esse tempo entre 15 e 30 dias após a aplicação da segunda dose é um intervalo considerado para que se desenvolvam os anticorpos que neutralizam o vírus, mas esse tempo pode variar conforme o organismo de cada um”, salienta a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da SMS, Ana Paula Machado.

Foto: Marcelle Cristinne