COVID-19: TESTES EM ASSINTOMÁTICOS VOLTAM A SER REALIZADOS EM ARACAJU

24/02/21 - 10:52:24

Para facilitar ainda mais o acesso dos aracajuanos aos serviços de saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o horário de atendimento de parte das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Por enquanto, segundo a SMS, os testes em assintomáticos estão sendo feitos apenas nessa unidade, mas a previsão da secretaria é que até março, a SMS disponibilize este serviço em mais oito UBSs da capital.

Atualmente, são 14 UBSs funcionando das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Nessas unidades, até o momento, foram atendidas 180.144 pessoas, sendo que no horário entre as 17h e 19h foram 12.484 usuários acolhidos pelo serviço.

Funcionam em horário estendido as UBSs: Dona Sinhazinha (Grageru), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Marx Carvalho (Ponto Novo), Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Bairro Industrial), Manoel de Souza (Conjunto Sol Nascente), Santa Terezinha (Robalo), Joaldo Barbosa (Bairro América), José Calumby (Jardim Centenário), Augusto Franco (Augusto Franco), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Cândida Alves (Santo Antônio) e Ávila Nabuco (Conj. Médici).

As pessoas assintomáticas e com sintomas, podem procurar a UBS Santa Terezinha de segunda a sexta feira das 7h às 18h. As pessoas assintomáticas passarão por uma triagem com um enfermeiro da unidade. Já as pessoas que estão com sintomas da Covid-19 serão atendidas por um médico.

Com informações da SMS