HOSPITAL PRIMAVERA EXECUTA PELA 1ª VEZ TRATAMENTO MODERNO PARA OBESIDADE

24/02/21 - 16:00:51

O endoscopista da Rede Primavera, Dr. Lucas Marques, e o endoscopista bariátrica da cidade de Salvador, Dr. Marcelo Falcão, realizaram pela primeira vez no Hospital Primavera, um tratamento inovador para a obesidade que vem ganhando espaço: a gastroplastia endoscópica, em uma paciente de 35 anos de idade, com diversas tentativas de perda de peso sem sucesso e sem comorbidade.

Essa é uma técnica minimamente invasiva, com procedimento realizado inteiramente por endoscopia, “sem cortes”, com redução do volume do estômago, extremamente segura, em caráter Dayhospital. O objetivo do procedimento é a redução do peso em torno de 20 a 25%, estando indicado como alternativa para tratamento de pacientes com sobrepeso / obesidade. Que necessitam obrigatoriamente de acompanhamento multidisciplinar no pré e pós-operatório.

A sutura endoscópica, pode ser utilizada ainda no tratamento do reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, sendo uma técnica versátil e segura.

Fonte e foto assessoria