MARINHA DO BRASIL ABRE 20 VAGAS PARA A ESCOLA NAVAL PARA AMBOS OS SEXOS

24/02/21 - 08:52:14

Estarão abertas, no período de 22/02 a 14/03/21, as inscrições no processo seletivo de admissão a Escola Naval para2021. Inscrições vão até o dia 14 de março de 2021.

São 20 vagas reservadas a candidatos de ambos os sexos,com 18anos completos e menos de 23 anos de idade em 1º de janeiro de 2022, ano da incorporação, ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio, ser brasileiro(a) e solteiro (a), dentre outros requisitos.

Inscrições vão até o dia 14 de março de 2021

As inscrições devem ser realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , onde também poderá ser encontrado o Edital com todas as informações necessárias.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Os candidatos serão avaliados em provas escritas objetivasde Matemática, Inglês, Física, Português e Redação.

Marina do Brasil