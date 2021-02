Pacatuba: Vereadores debatem temas relevantes na sessão desta terça-feira

24/02/21 - 08:31:05

Em sessão presidida pelo vereador Roni Lúcio, os vereadores debateram nesta terça-feira, 23, temas relevantes em benefício da população, como volta às aulas na pandemia, falta d’água nos povoados, reunião com a Deso, entre outros assuntos.

A vereadora Aleide, que representou os demais vereadores na reunião com a Secretaria de Educação, informou que a atual gestão municipal deve promover o retorno às aulas de forma segura, conforme preconiza as autoridades de saúde, como a adoção do uso de máscaras, álcool em gel e demais equipamentos que reduzem os índices de contaminação da covid-19. Diante disso, os representantes do legislativo, parabenizaram a atitude do município.

Quanto à falta d’água nos povoados, que foi um assunto abordado por vários vereadores, o líder da prefeita na Câmara, Roni Lúcio, destacou que uma comissão de vereadores irá se reunir com a Deso para tentar encontrar uma solução. Nas localidades atendidas pela Prefeitura, o vereador informou que a gestão municipal tem conhecimento dos fatos e já está tomando as providências, para que a população não venha passar ainda mais transtornos.

ASCOM CMP.