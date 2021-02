Prefeitura prorroga inscrições para cursos ofertados em parceria com Senai

24/02/21 - 06:28:30

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 26, o período de inscrições para os cursos profissionalizantes, na área da Construção Civil, ofertados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). No total foram disponibilizadas 120 vagas para seis opções de cursos.

O processo, iniciado na última quinta-feira (18), conta dois locais para inscrições. Os interessados nos cursos de Auxiliar de Manutenção e Reparos Prediais, Armador de Ferragem, Instalador Hidráulico e Carpinteiro de Obras têm o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná Menezes, localizado na praça Marina Martins Moura Sousa, bairro 17 de Março, como ponto de acesso para se inscrever. Já os interessados nos cursos de Auxiliar de Topografia e Servente de Obras devem procurar o Cras Santa Maria, localizado na avenida Principal, 2577, no bairro Santa Maria.

Ao longo deste período de inscrições, os cursos de Servente de Obras, Instalador Hidráulico, Carpinteiro de Obras, Auxiliar de Manutenção e Reparos Prediais e Armador de Ferragens tiveram quase todas as vagas preenchidas. Entretanto, todas as vagas foram preenchidas para o curso de Auxiliar de Topografia.

Segundo a secretária adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, a prorrogação do período de inscrição viabiliza que todos os cursos iniciem com 100% de preenchimento das vagas. A ampliação do prazo se deve, também, à procura que houve após o fim do período estabelecido.

“Iremos dar continuidade às inscrições devido à procura e por ainda termos vagas, mesmo que seja um número mínimo. Já tivemos algumas vagas encerradas, como no curso de Auxiliar de Topografia, e iremos prorrogar as demais até a sexta-feira, 26. As inscrições continuam sendo efetivadas nos dois Cras, mas, desta vez, serão realizadas apenas no turno da manhã, das 8h às 11h30. É válido ressaltar que devido à extensão do período de inscrição, o início dos cursos pode ter a data alterada, exceto o de Topografia que já tem 100% das vagas preenchidas”, reforçou a secretária adjunta.

Vagas para pessoas em situação de rua

Das 120 vagas ofertadas, 25 vagas foram disponibilizadas, a partir da última segunda-feira (22), para pessoas em situação de rua que desejam buscar qualificação profissional para reinserção no mercado de trabalho. Até o momento, 13 vagas já foram preenchidas.

De acordo com o coordenador do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), Edilberto Sousa, a oferta dos cursos profissionalizantes cumpre papel fundamental na garantia de direitos para essa população.

“Ofertar cursos profissionalizantes para a população em situação de rua é uma forma de garantir o acesso à emancipação do sujeito. Quando garantimos uma profissionalização, consequentemente, damos acesso ao mercado de trabalho de forma mais qualificada”, explica Edilberto.

O coordenador do Centro POP ressalta que essa oportunidade, também, é uma forma de atender o anseio dessas pessoas que buscam a profissionalização, e com a flexibilização das prerrogativas, como uma escolaridade mais baixa e uma metodologia de ensino que atraia atenção e o querer desse público em participar de cursos formativos.

“Temos um grande avanço das políticas públicas, a partir da Secretaria de Assistência, em ofertar e direcionar vagas para a população de rua em cursos que têm uma capilaridade no mercado de trabalho”, disse.

Tomando conhecimento da oferta dos cursos por meio do Centro POP, Paulo Roberto da Silva, que já realizou curso de porteiro, enxergou no curso de Manutenção Predial uma oportunidade de aprimorar o currículo.

“Tive interesse ao ter conhecimento por meio do Centro POP, porque já fui porteiro. Com isso, enxerguei uma oportunidade em melhorar o meu currículo com mais uma qualificação. Através da realização desse curso espero que as oportunidades no mercado de trabalho reapareçam, apesar dos meus 47 anos”, finalizou.

