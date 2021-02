Projeto ‘Axé das Antigas’ volta a animar o happy hour do RioMar

24/02/21 - 16:10:09

Em clima de verão, o projeto Axé das Antigas volta a todo vapor para animar o happy hour das quintas e sextas nas praças de alimentação do RioMar Aracaju.

Nesta quinta (25), a partir das 19 horas, a cantora Ronise Ramos sobe ao palco da Praça Rio apresentando um repertório cheio do swing baiano. Já na sexta (26), na Praça Mar, também a partir das 19 horas, Torugo Teles promete animar o happy hour com a mistura de ritmos que vai do Axé ao Pop.

O projeto irá continuar em cartaz no mês de março, com as apresentações de Maruska, dia 4, na Praça de Alimentação Rio e Gabriel Farani, na sexta, dia 5, na Praça Mar.

O Axé das Antigas encerra sua temporada de verão com as apresentações dos meninos do Axé Duo, no dia 11 de março, na Praça Rio, e Kátia Isabela, no dia 12, na Praça Mar. Todas as atrações iniciam a partir das 19 horas. Vale conferir!

Serviço

O quê? Happy hour Axé das Antigas

Quando? Às quintas e sextas-feiras, dias 25 e 26 de fevereiro l 4 e 5 de março l 11 e 12 de março, sempre às 19 horas

Onde? Nas praças de alimentação do RioMar Aracaju

Acesso? Gratuito

Fonte e foto assessoria