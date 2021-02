“SEGUIMOS NOSSA LUTA PELA MELHORIA DOS HOSPITAIS SERGIPANOS”, DIZ AMORIM

24/02/21 - 05:08:48

O médico anestesiologista e ex-senador Eduardo Amorim, acompanhou, nesta terça-feira (23), em Brasília, a Interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, e o diretor administrativo e financeiro, Jardel Mitermayer, em visita aos gabinetes dos deputados federais Bosco Costa, Laércio Oliveira, Fábio Henrique e Fábio Reis.

“Agradecemos os recursos já enviados e solicitamos que continuem destinando emendas para a reestruturação, ampliação e manutenção das atividades do Hospital, que cumpre um importante papel na saúde pública do nosso estado, especialmente neste período de pandemia”, destacou Eduardo, que também integra a equipe médica do Cirurgia.

O ex-senador também acompanhou os gestores do Hospital São José, Fúlvio Leite (coordenador geral administrativo), Sandra Leite (coordenadora de licitação e convênios), que representaram a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe – Federase. “Eles pleiteiam recursos para aquisição de equipamentos para a nova UTI, que contará com 18 leitos. Seguimos nossa luta pela melhoria dos hospitais sergipanos”, ressaltou Eduardo Amorim.

