SENADORA MARIA DO CARMO É TITULAR DA CAS E CE, ALÉM DE SUPLENTE DA CCJ

24/02/21 - 12:23:21

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) permanecerá, como membro titular, das comissões de Educação (CE) e Assuntos Sociais (CAS). Também foi indicada para a suplência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). “São comissões extremamente importantes, pois tratam de assuntos muito relevantes para a sociedade que, sem dúvida, terão desafios ainda maiores com as implicações resultantes da pandemia”, disse a senadora.

Maria do Carmo observou que ao longo desses quase 12 meses em que a pandemia está dominando todas as pautas do mundo, ficou, ainda mais, evidentes as desigualdades sociais vivenciadas por milhões de cidadãos, muitos invisíveis ao poder público. “São abismos que foram expostos em áreas como educação e saúde, por exemplo, e que precisamos tratar com muita prudência e afinco, pois esse desequilíbrio traz danos a milhares desses brasileiros que não têm acesso, sequer, a água tratada e, muito menos, condição de acessar as aulas online que são uma realidade hoje”, citou.

A senadora explicou que a CAS tem o papel de tratar sobre proposições relativas às relações de trabalho, seguridade e previdência social; população indígena e assistência social. Também cuida de discutir e opinar sobre a proteção e defesa da saúde; controle e fiscalização de medicamentos, saneamento, inspeção e fiscalização de alimentos e competência do Sistema Único de Saúde, dentre vários outros eixos.

Na Comissão de Educação, ressaltou a senadora, são discutidas e apreciadas questões voltadas à política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais. Trata-se, também, do “desafiador direito à educação”, além da política voltada para atender aos recursos humanos, bem como sobre o financiamento da educação.

Fonte e foto assessoria