Vereador Neto Batalha quer transparência na lista de vacinados em São Cristóvão

24/02/21 - 13:51:59

O vereador Neto Batalha (PP) apresentou na Câmara Municipal de São Cristóvão uma indicação solicitando ao prefeito Marcos Santana a relação completa dos vacinados contra a COVID 19, desde o início do programa de imunização na cidade. “É uma questão de transparência para evitar eventuais prejuízos para quem mais necessite da vacina neste primeiro momento”, explicou o vereador.

Neto Batalha também quer saber qual critério foi utilizado para priorizar a vacinação de pessoas inseridas no grupo de risco. “Como representante do povo, temos que fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal, inclusive o plano de vacinação e combate ao coronavírus”, destacou.

O vereador lamentou a morte de dezenas de cidadãos sancristovenses em decorrência da Covid-19. O parlamentar acredita que somente com a vacina os casos podem diminuir, e por isso é preciso organização, competência e transparência da prefeitura local durante todo período de vacinação.

Da assessoria