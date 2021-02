Deputado Ibrain cobra prioridade na vacinação para professores e pacientes oncológicos

25/02/21 - 14:19:43

Devido ao alto índice de pessoas contaminadas, o deputado Ibrain de Valmir (PSC) levou para a sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe(Alese), nesta quinta-feira, 25, indicações que visam garantir e proteger a saúde dos profissionais da educação e pacientes oncológicos.

Após serem apresentadas aos parlamentes foram aprovadas, a Indicação Nº 31/2021, que solicita ao Governador do Estado de Sergipe, a inclusão dos profissionais da educação na segunda etapa de vacinação contra o covid-19. O objetivo é proteger a saúde dos profissionais que estarão retornando as atividades do ano letivo 2021 nas escolas públicas. Na indicação Nº 32/2021, do deputado Ibrain Monteiro, solicitou a inclusão prioritária de pacientes oncológicos na segunda etapa de vacinação contra o covid-19.

“São profissionais que, pelas individualidades de suas atividades, necessitam de proteção, de maior segurança para exercerem as funções”, justifica Ibrain de Valmir. O deputado lembra que a retomada das aulas presenciais se aproxima, por isso defende a importância da prioridade na imunização dos profissionais.

Da Assessoria Parlamentar