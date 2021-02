EDVALDO ANUNCIA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PARA SEXTA-FEIRA, 26

25/02/21 - 12:06:17

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta quinta-feira, 25, o pagamento dos servidores ativos e inativos, referente ao mês de fevereiro. Através de suas redes sociais, o gestor informou que todo o funcionamento municipal – trabalhadores da administração direta e indireta, cargos comissionados, além de aposentados e pensionistas – terá o salário creditado em conta nesta sexta-feira, 26, pela manhã. Com o pagamento, a Prefeitura injetará cerca de R$ 82 milhões na economia local.

“É com muita alegria que venho mais uma vez anunciar o pagamento dos salários dos servidores da Prefeitura. Pagaremos todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, nesta sexta-feira, dia 26. Uma prova do nosso apreço, carinho e, sobretudo, do nosso reconhecimento ao trabalho dos servidores que atuam diuturnamente, para melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos”, afirmou Edvaldo.

Desde janeiro de 2017, a administração conduzida pelo prefeito Edvaldo Nogueira tem cumprido com o compromisso de pagar os salários dos servidores da Prefeitura em dia. No mandato anterior, encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, foram 54 folhas salariais integralmente pagas, sendo 48 referentes aos meses correntes, quatro que corresponderam ao décimo terceiro e duas herdadas da gestão anterior. No atual mandato, este é o segundo mês consecutivo de pagamento dos salários dos servidores.