Ensino médio em tempo integral: matrículas abertas para 58 escolas estaduais a partir do dia 1º

25/02/21 - 12:27:38

Para além das disciplinas da base curricular – como Língua Portuguesa, Matemática e Química – , o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) engloba ainda matérias como Projeto de Vida, Práticas Experimentais, Estudo Orientado e Eletivas, as quais têm feito a diferença na rotina dos jovens sergipanos que inspiram protagonismo. Em 2021, para essa modalidade, a matrícula da rede estadual estará aberta para 58 escolas estaduais em 38 municípios, no período de 1º a 15 de março, podendo ser feita no portal da Matrícula Online: matriculaonline.seduc.se.gov.br. Podem se matricular estudantes que vão cursar o primeiro, segundo ou terceiro anos do ensino médio, a depender da disponibilidade de vaga de cada unidade de ensino.

Diferente do regular, o tempo integral tem carga horária mínima de 35h semanais, sem divisão entre turno da manhã e turno da tarde. O turno é único, e a programação é distribuída ao longo do dia. Os alunos podem se organizar em grupos para pensar em projetos de interesse e colocá-los em prática. Nos Clubes de Protagonismo, o grupo pode liderar atividades culturais, práticas esportivas ou até organizar alguma iniciativa que melhore a rotina da escola. Todos os dias, os alunos têm um intervalo para o lanche da manhã, uma pausa mais longa reservada para o almoço e outro intervalo para o lanche da tarde.

A escola de EMTI ajuda o estudante a pensar e a melhorar a própria vida. Eles são incentivados a tomar decisões, descobrir o que querem fazer, planejar o futuro e compartilhar as responsabilidades com os outros colegas, motivando o protagonismo juvenil. A jovem Maria Isadora Santana de Jesus, ex-aluna do Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre, é um exemplo dessa autonomia. “A minha experiência no ensino integral foi uma das melhores. Logo no primeiro dia de aula fiquei encantada com o acolhimento, a maneira com que a gente era tratado na escola. É o sonho do aluno no topo. Hoje eu sei que o ensino médio contribuiu significativamente para a realização do meu sonho, que é ingressar em uma universidade, e graças ao integral, eu consegui entrar na UFS, no curso de Engenharia Civil”, lembrou.

Outra estudante que se destaca é Raquel Lopes, do Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg, de Aracaju. A jovem é uma das protagonistas da campanha de matrícula do EMTI em Sergipe, que tem como tema “Entra de cabeça. Entra no ensino médio integral”. “Não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido o integral. É uma experiência única e inesquecível: você entra na escola e estuda as matérias comuns do currículo como português e matemática, mas também estuda as disciplinas diferenciadas como projeto de vida, eletivas e práticas experimentais. Você sai da escola sendo uma protagonista da sua história”, disse ela, em um vídeo divulgado nas redes sociais da Educação Sergipe.

A professora Emanoela Ramos, coordenadora geral do Núcleo de Educação em Tempo Integral (Ngeti), explica que o aluno que já está matriculado em uma escola de ensino médio em tempo integral e irá permanecer na mesma unidade estará automaticamente matriculado. Havendo necessidade de atualizar os dados cadastrais, é necessário acessar o Portal da Matrícula, clicar em “Já possuo acesso” e realizar as devidas alterações. Caso não exista vaga na escola desejada, o estudante poderá se inscrever em outra mais próxima de onde reside ou se cadastrar online na lista de espera e será notificado por meio do email informado assim que surgir a vaga.

Matrícula Online

A Matrícula Online da rede estadual obedecerá às seguintes etapas: de 1º a 4 de março a renovação será automática, procedimento feito pela escola. De 5 a 10 de março será o período de transferência de escolas para alunos da rede estadual. Por fim, de 11 a 15 ocorrerá a matrícula de candidatos à rede. Para as famílias que não têm acesso à internet, as escolas estaduais irão disponibilizar seus laboratórios de informática durante o período de matrícula, respeitando os protocolos sanitários. A Seduc orienta que os pais ou responsáveis procurem suas respectivas comunidades escolares e informem com antecedência a necessidade do uso do equipamento da escola a fim de que o ambiente seja preparado para receber o público.

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de matrícula, a Secretaria de Educação disponibilizará dois canais de comunicação: o número 0800-285-5321, e o chat online do Portal da Matrícula. Esses atendimentos serão feitos somente de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Mais informações sobre o EMTI podem ser obtidas no endereço eletrônico: querointegral.com.br/se.

Assessoria de Comunicação da SEDUC